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Бывший главный тренер «Торпедо» и сборной России Александр Тарханов в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал решение УЕФА не включать российскую сборную в число участников жеребьёвки отборочного цикла чемпионата Европы 2028 года.

По мнению специалиста, причиной такого решения стал страх перед российскими футболистами.

Тарханов отметил, что в УЕФА существует лобби, а руководители организации зависимы и действуют по чужой указке. При этом он подчеркнул, что пропуск жеребьёвки ещё не означает автоматического исключения из турнира, и выразил уверенность, что российские руководители будут добиваться допуска команды к Евро.

«Все против нас и боятся нас, не дают возможности играть. В УЕФА есть лобби, руководители зависимы, говорят и делают то, что им скажут», — сказал Тарханов.

«Уверен, наши руководители будут стараться сделать все, чтобы сборную России допустили к участию в чемпионате Европы. Но пропуск очередного турнира станет ударом для наших футболистов», — добавил он.

Чемпионат Европы 2028 года примут Великобритания и Ирландия. Напомним, ФИФА и УЕФА в 2022 году на неопределённый срок отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. Сборная России пропустила плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022, а также не приняла участия в ЧЕ-2024 и ЧМ-2026.