news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 17:38

Тарханов объяснил, почему «Торпедо» в РПЛ должен заменить «Урал», а не «Оренбург»

Читайте нас в
Телеграм
Тарханов объяснил, почему «Торпедо» в РПЛ должен заменить «Урал», а не «Оренбург»
Фото: пресс-служба ФК "Торпедо"

Российский тренер Александр Тарханов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Лучше пускай «Урал» играет в РПЛ вместо «Торпедо». У клуба есть супербаза, а у «Оренбурга» ничего нет для игры в РПЛ. Небольшой стадион и слабое поле. У «Оренбурга» нет такой футбольной инфраструктуры, как у «Урала», – передает слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, «Торпедо» исключили из РПЛ за организацию договорного матча «КАМАЗом». Заменить его должен «Оренбург».

«Урал» финишировал пятым в таблице Первой лиги. В стыковых матчах екатеринбуржцы уступили «Ахмату» (2:1, 0:2).

#фк урал #фк оренбург #торпедо #спорт #футбол #первая лига #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

9 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025