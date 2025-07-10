Тарханов объяснил, почему «Торпедо» в РПЛ должен заменить «Урал», а не «Оренбург»

Фото: пресс-служба ФК "Торпедо"

Российский тренер Александр Тарханов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Лучше пускай «Урал» играет в РПЛ вместо «Торпедо». У клуба есть супербаза, а у «Оренбурга» ничего нет для игры в РПЛ. Небольшой стадион и слабое поле. У «Оренбурга» нет такой футбольной инфраструктуры, как у «Урала», – передает слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, «Торпедо» исключили из РПЛ за организацию договорного матча «КАМАЗом». Заменить его должен «Оренбург».

«Урал» финишировал пятым в таблице Первой лиги. В стыковых матчах екатеринбуржцы уступили «Ахмату» (2:1, 0:2).