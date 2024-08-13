«Тәртип» и объединение «Калеб» представят совместный концерт к 10-летию радиостанции

Радио «Тартип» продолжает цикл концертов к своему 10-летию. Очередной концерт будет организован совместно с творческим объединением «Калеб», которое поддерживает молодых музыкантов и поэтов. Объединение тоже в этом году отмечает свое 10-летие. Концерт под названием «Тәртип»ле «Калеб» запланирован на 22 августа, начало в 19.00.

«Мы хотим собрать на сцене наших талантливых исполнителей, которых за 10 лет успел узнать и полюбить слушатель. Будет много новых лиц, имен. Радио «Тәртип» является мостом между прошлым и будущим, потому что поддерживает и наследие, и молодое творчество», — рассказала главный редактор радио Ризаля Исмагилова.

«География участников широкая. Есть певцы из Башкортостана — выпускники музыкального колледжа, консерватории. Это Ильнар Шарафутдинов, Руслан Габбасов. Будут молодые исполнители из Арского, Сабинского, Тюлячинского, Лениногорского районов Татарстана», — пояснила сотрудница радио, ведущая передачи «Калеб» Миляуша Ризванова.

В концерте примут участие певцы Ильнар Шарафутдинов, Мунир Марданов, Наиля Низамиева, Назира Хусаинова, Руслан Габбасов, Булат Назипов, Миляуша Закирова, Гулия Загретдинова, Айзиля Гарифуллина, Рузаль Шакиров, Ильдар Сафин, Самат Мухаметзянов. Танцы будут представлены Алсу Магсумзяновой, ансамблями танца «Весна», «Мирас», Камилем Салаховым, танцевальной группой «El Deseo».

Также на концерте выступят музыканты Ильяс Камал, Ильяс Фархуллин, Даниф Сафиуллин, Айбулат Харисов, Зиля Гайнуллина. Выступят мастера художественного слова и поэты Айзат Вахитов, Булат Ибрагимов, Айнур Гараев, Гелюса Гибадуллина. Ведущими концерта станут Миляуша Ризванова и Зульфат Валиуллин.

«Концерт будут вести представители двух поколений. Один из специальных гостей — Ильгиз Мухутдинов. Из основателей объединения “Калеб” мы пригласили Луизу Янсуар, Йолдыз Миннуллину. Мы планируем в конце года провести еще одно крупное мероприятие», — отметила Ризаля Исмагилова.

Организаторы также анонсировали премьеру клипа на стихи Мусы Джалиля. Песня «Сон в тюрьме» была написана композитором Миляушой Хайруллиной к спектаклю театра Кариева «Муса.Моабит».

«Было написано несколько песен на стихи Джалиля, их записи доступны в соцсетях. На композицию “Сон в тюрьме” снят клип», — рассказала Миляуша Ризванова.

Зиля Мубаракшина