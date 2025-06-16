Тарпищев считает, что российские теннисисты не способны выиграть Уимблдон

Фото: tennis-russia.ru

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что на сегодняшний день у российских теннисистов нет возможности победить на Уимблдоне.

«Чтобы знать, кто выиграет турнир, нужно знать сетку. Но я могу сказать, что на сегодня наши спортсмены неспособны выигрывать Уимблдон», – сказал Тарпищев «Чемпионату».

Напомним, С 30 июня по 13 июля состоится Уимблдонский турнир в Лондоне. Единственным победителем этого первенства в одиночном разряде из России является Мария Шарапова. В 2004 году она победила американку Серену Уильямс. Шараповой тогда было 17 лет.

В данный момент действующим чемпионом Уимблдона является Карлос Алькарас у мужчин и Барбора Крейчикова у женщин.

Тарпищев был переизбран на пост президента Федерации тенниса России в декабре 2024 года. Он возглавляет ФТР с 1999 года.

Автор: Анастасия Щуклина.