Тарпищев поздравил Кудерметову с победой в парном разряде на Уимблдоне

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Вероники Кудерметовой в парном разряде на Уимблдоне-2025.

«Это важная международная победа для нашего спорта. Здорово, что Кудерметова всё же добилась своего и выиграла Уимблдон. Она всегда была хороша в паре, с Мертенс они дополняют друг друга идеально. Выиграть раньше мешал травматизм, но сейчас всё сошлось. Волевая победа, причем один из самых важных розыгрышей, если не самый важный, Вероника выиграла, проявив инициативу и рискнув.

Очень рад за Кудерметову, в ближайшие пару лет она должна ещё прибавить. Рад за её семью: за мужа и тренера, за родителей. Все они спортивные, и в том числе благодаря им Вероника добилась своего. Теперь время проявить себя и в одиночке», – передает слова Тарпищева «Матч ТВ».

Напомним, в решающей стадии Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс победила Елену Остапенко и Се Шувэй (3:6, 6:2, 6:4). По пути к финалу Вероника и Элисе обыграли Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф в четвертьфинале, а в полуфинале победили Оливию Гадецки и Дезире Кравчик.