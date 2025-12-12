Тарпищев о смене гражданства спортсменов: Они же не становятся не патриотами своей страны

Фото: Анна Зиновьева / Федерация тенниса России

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение некоторых российских теннисистов о смене спортивного гражданства. Глава федерации считает, что это не превращает российских спортсменов в не патриотов своей страны. Также он отметил, что российскую сборную покинули не лидеры, а в основном молодежь и те, кто не проходит на Олимпийские игры.

– Есть ощущение, что наблюдается негативная тенденция со сменой спортивного гражданства у российских теннисистов. Как оцениваете это?

– Это циклами идет. Первый фактор — спортсмен хочет играть. И они же в таком случае не становятся не патриотами своей страны. Не беру тут высказывание Потаповой (Анастасия) насчет родины — тут ее, видимо, чуть замкнуло. Начиная с 2021 года у нас ушло всего три‑четыре человека. И ушли в другие страны они по той причине, что хотят играть. Прежде всего на Олимпийских играх. В Узбекистан три человека ушло, Потапова — в Австрию… Да и все по большому счету. И ушли не лидеры, а те, кто не попадает на Олимпийские игры. Плюс молодежь перекупают, – приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Напомним, накануне теннисистка Анастасия Потапова объявила о смене российского гражданства на австрийское. Ранее, в марте 2025 года, эту же страну решила представлять Дарья Касаткина. Мария Тимофеева и Камилла Рахимова изъявили желание в 2026 году выступать за Узбекистан. А в 2018 году Елена Рыбакина получила гражданство Казахстана.