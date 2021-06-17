В 2022 году в Татарстане начнется капремонт 14 гидротехнических сооружений

С 2022 года в Татарстане начнется капитальный ремонт на 14 гидротехнических сооружениях (ГТС) в районах республики. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в программе «Чистый Татарстан».

«По программе капитального ремонта гидротехнических сооружений в этом году в Татарстане завершится капремонт восьми объектов, начатый в 2020 году. Работы проводятся в Зеленодольском, Буинском, Елабужском, Нурлатском и Кукморском районах. В этих районах люди подвергались негативному воздействию либо существовала угроза затопления. Неисправность ГТС требовала оперативных действий. Но мы на этом не останавливаемся», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году на расчистку водных объектов Татарстана будет направлено 99 млн рублей по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», из которых 77 млн республике удалось привлечь дополнительно.