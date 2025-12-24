news_header_top
Общество 24 декабря 2025 13:34

Тарнавский сообщил о запуске нового маршрута в райцентре

Чтобы школьники Новошешминска в послеобеденные часы могли спокойно добираться до кружков и секций, в райцентре будет усилена работа общественного транспорта. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский.

«У нас районный центр – 5500 жителей, и мы сейчас прорабатываем вопрос по запуску внутреннего маршрута. Столкнулся на своем примере – дети, понятно, в школу и из школы могут добираться на автобусе, но потом определенные секции и так далее. У нас район очень обеспечен спортивными объектами. Секции все после обеда, и довольно-таки проблематично, если родители не могут довезти», – рассказал он.

По данным Тарнавского, поставлена задача проработать внутренний маршрут.

«Не во всех малонаселенных районах, селах такая практика применяется, поэтому это для нас пилотный проект. Планируем пока запустить один маршрут. Автобус примерно каждые 30 минут будет ходить по расписанию. Скорее всего, будет два автобуса», – уточнил он.

