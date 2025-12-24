Тарнавский рассказал о планах по строительству ледовой арены и капремонту школы

Более 1 млрд рублей направят в 2026 году в Новошешминский район Татарстана на реализацию социальных программ и развитие соцобъектов. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский.

«Если в этом году у нас помимо дорожного строительства 17 программ почти на 200 миллионов рублей, то на следующий год задел – более 1 миллиарда рублей», – сказал он.

Тарнавский сообщил, что Раис Татарстана поддержал строительство крытой ледовой арены более чем на 600 млн рублей. Кроме того, в следующем году в районе планируется капитальный ремонт средней общеобразовательной школы более чем на 200 млн рублей.

«Это одна из опорных школ технического направления. Выделены дополнительные средства и на дорожное строительство – местные дороги», – добавил Тарнавский.

Он сообщил, что компания «Татнефть» выделила району грант в размере 35 млн рублей на два проекта. Это начало благоустройства центральной улицы Ленина и проектирование экстрим-парка.