Тарнавский рассказал о планах по разведению улиток в Новошешминском районе Татарстана

В 2026 году в Новошешминском районе Татарстана планируют развивать улиточное хозяйство, используя принципы кооперации. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский.

«Планомерно в рамках в том числе и кооперации мы начнем развивать еще улиточное хозяйство. Рамиль Галимзянов, который улиток у нас разводит, на следующий год планирует приехать к нам просто потому, что мы нашли общий язык. <…> Идея именно развивать кооперацию, чтобы люди были тоже вовлечены в процесс выращивания улиток», – рассказал он.

Улиток планируют поставлять в рестораны, а вырабатываемый ими муцин использовать в косметологии.