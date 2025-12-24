Тарнавский рассказал, как привлечет в Новошешминский район молодые кадры

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

Привлекать молодые кадры в район высокими зарплатами и доступным арендным жильем намерен глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский. Об этом он сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани, подводя итоги работы на новом месте за 8 месяцев.

«У нас средняя зарплата по району – чуть больше 95 тысяч рублей по полному кругу предприятий. Это очень высокая цифра в целом по сравнению со многими другими районами», – рассказал он.

По данным Тарнавского, в районе существует дефицит кадров, но при этом практически нет вакансий в органах местного самоуправления. «Мы закрываем эти вакансии. Средний возраст по органам местного самоуправления снизился где-то на 8-10 лет. Стараемся работать именно с молодыми. <…> Один из основных акцентов мы в своей работе делаем на работу с молодежью», – отметил спикер.

Тарнавский сообщил, что старается создать все условия для молодых людей, чтобы «они возвращались в район». И если зарплаты в районе «неплохие», то существует проблема с жильем.

«Проблема в том, что жилье на территории района, наверное, 10 лет не строилось. Второй момент – высокая арендная плата за квартиры – 20-30 тысяч рублей», – подчеркнул Тарнавский.

По его словам, «качество жилищного фонда не очень соответствует потребностям молодых людей, которые хотят вернуться».

Благодаря поддержке Раиса Татарстана, ГЖФ РТ и депутатам в следующем году будет построен арендный дом на 24 квартиры под социальный найм.

«Средняя стоимость там чуть больше 100 рублей в месяц за квадратный метр», – уточнил Тарнавский.

Также он сообщил, что предстоящий год в районе объявлен Годом всестороннего развития детей и молодежи.