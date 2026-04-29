Тарнавский назвал среднюю зарплату в Новошешминском районе Татарстана

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Средняя заработная плата в Новошешминском районе Татарстана поднялась до 96 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе пресс-тура глава муниципалитета Егор Тарнавский.

«Мы прошлый год закончили на 11-м месте по социально-экономическому развитию из 45 муниципальных районов. Очень высокие показатели по зарплате, около 96 тыс. рублей – средняя зарплата по району. При этом львиная доля и вклад – нефтяных компаний. Высокая зарплата и в сельском хозяйстве», – отметил он.

По словам Егора Тарнавского, 81% в валовом продукте Новошешминского района составляет промышленность.

«Доля нефтяных компаний высокая, необходимо поднимать долю малого и среднего бизнеса», – констатировал глава муниципалитета.