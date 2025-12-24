Тарнавский назвал среднюю зарплату сельхозтружеников в Новошешминском районе РТ

Средняя зарплата в отрасли сельского хозяйства в Новошешминском районе Татарстана составляет около 50 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава Новошешминского района Егор Тарнавский.

«В целом по отрасли сельского хозяйства у нас около 50 тысяч рублей заработная плата, это в целом по полному кругу, с учетом фермеров. Если говорить о холдингах, конечно, там очень хорошая заработная плата, особенно в период посевной либо уборочной кампании», – сказал он.

Тарнавский добавил, что в районе насчитывается более 30 крестьянско-фермерских хозяйств, есть татарский конный завод, где разводится орловская порода рысистых лошадей. Речь идет о племенном конезаводе фермера Николая Скокова. Потомственный коневод, потомок казаков Скоков занимается разведением орловских рысаков. В его хозяйстве 250 лошадей.

Завод славится по всей России и даже за ее пределами. Так, племенные рысаки из Новошешминского района вот уже несколько лет подряд уезжают в КНДР, где высоко оценили их потенциал и беговые качества. В августе 2025 года на конезавод приезжала делегация из КНДР во главе с помощником руководителя республики по торгово-экономическим вопросам. Планируется продолжение этой работы.