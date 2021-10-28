Представители Минэкологии и Минстроя изучили ход реконструкции очистных в Казани

Ход работ по реконструкции биологических очистных сооружений Казани проинспектировали сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, Казанский межрайонный природоохранный прокурор Денис Александров и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

Работы по реконструкции биологических очистных сооружений Казани ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Предполагается добиться трехкратного снижения объемов загрязненных стоков, попадающих в Волгу.

Сейчас на очистных сооружениях работают 155 человек, задействованы 15 единиц техники. «Идет строительство отстойников, иловых насосных станций, подстанции, административно-бытового здания и других объектов. Реконструкция БОСК пройдет в три этапа», — отмечают в пресс-службе Минэкологии РТ.

Далее Егор Тарнавский и Денис Александров осмотрели иловые поля. Объект накопленного экологического вреда, представляющий угрозе Волге, должен быть рекультивирован в рамках того же федерального проекта.

Затем в Лаишевском районе Татарстана замминистра и прокурор оценили работы по сохранению уникальных водных объектов. В ходе федеральной программы в селе Никольское ведется расчистка правого притока реки Меши, а в селе Державино очищают пруд.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.