Общество 24 декабря 2025 15:41

Тарнавский: Генплан Новошешминска в скором времени будет согласован

Генеральный план Новошешминска разрабатывается в настоящее время. В скором времени документ будет согласован. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский.

«Мы уже его (Генплан Новошешминска – прим. Т-и) запустили четыре месяца назад, он сейчас на выходе. Думаю, в январе-феврале уже будет согласован. Мы учли и общественные пространства, и торговые точки дополнительные, ну, и исторические какие-то части, концепция уже предусмотрена», – рассказал он.

Проектом предусмотрены дополнительные спортивные сооружения. «Мы сейчас отрабатываем вопрос по проектированию стадиона. К счастью, есть серьезные результаты у наших футболистов, ребята – постоянные победители и призеры республиканских соревнований. Но, к сожалению, это исключительно мини-футбол. Нет полноценного футбольного стадиона», – добавил Тарнавский.

Предполагается, что трибуны стадиона будут рассчитаны на тысячу зрителей. Вокруг стадиона планируется обустроить беговые дорожки.

