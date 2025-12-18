news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 декабря 2025 17:06

2026 год в Новошешминском районе РТ станет годом всестороннего развития детей и молодежи

Читайте нас в
Телеграм

Предстоящий 2026 год в Новошешминском районе Татарстана станет годом всестороннего развития детей и молодежи. Об этом сегодня сообщил «Татар-информу» руководитель исполкома Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский на XХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в Казани.

«Особый акцент мы сейчас делаем на работу с молодым поколением. Несмотря на высокий уровень средней заработной платы по району, а это порядка 96 тыс. рублей, отмечается отток молодого населения. Поэтому сейчас ведем активную работу по данному направлению. В ближайшее время запланировано строительство арендного дома. Жилье по соцнайму будет построено для молодых специалистов – тех ребят, которые приезжают, возвращаются после высших учебных заведений», – рассказал он.

Кроме того, по инициативе депутатов районного совета следующий год в районе станет годом всестороннего развития детей и молодежи, отметил Егор Тарнавский.

#егор тарнавский #молодежь #кадры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

17 декабря 2025