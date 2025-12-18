2026 год в Новошешминском районе РТ станет годом всестороннего развития детей и молодежи

Предстоящий 2026 год в Новошешминском районе Татарстана станет годом всестороннего развития детей и молодежи. Об этом сегодня сообщил «Татар-информу» руководитель исполкома Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский на XХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в Казани.

«Особый акцент мы сейчас делаем на работу с молодым поколением. Несмотря на высокий уровень средней заработной платы по району, а это порядка 96 тыс. рублей, отмечается отток молодого населения. Поэтому сейчас ведем активную работу по данному направлению. В ближайшее время запланировано строительство арендного дома. Жилье по соцнайму будет построено для молодых специалистов – тех ребят, которые приезжают, возвращаются после высших учебных заведений», – рассказал он.

Кроме того, по инициативе депутатов районного совета следующий год в районе станет годом всестороннего развития детей и молодежи, отметил Егор Тарнавский.