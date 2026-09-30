Тарифы ЖКХ в Татарстане вырастут в среднем на 13,4% с 1 октября

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С 1 октября 2026 года в Татарстане, как и во всей России, изменяются тарифы на коммунальные ресурсы и, соответственно, плата граждан за коммунальные услуги. Изменение осуществляется строго в пределах индексов, установленных федеральным Правительством для республики, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Тарифы на коммунальные ресурсы не пересматривались с июля прошлого года. Изменение в начале этого года на 1,7% имело технический характер в связи с корректировкой ставки НДС.

Текущее изменение платы граждан за коммунальные услуги с 1 октября для отдельных муниципалитетов составит 18,2%, но в среднем по республике этот индекс не превысит 13,4%. Индексация коснется только трех последних месяцев года. В пересчете на весь 2026 год среднегодовой рост составит 5,7%, то есть привычная годовая нагрузка на семейный бюджет увеличится именно на эту величину, а не на 13,4%.

Основными факторами изменений стали параметры, заложенные в федеральном Прогнозе социально-экономического развития. Согласно ему установлены рост цен на энергоресурсы, в частности на газ и электроэнергию, включая их транспортировку и передачу (природный газ +9,6%, его транспортировка +11,6%, электроэнергия +11,3%, передача электроэнергии +15,2%); требование о снижении перекрестного субсидирования в тарифах на электроэнергию; учет затрат на реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры; рост минимального размера оплаты труда (+20,7%, с 22 440 руб. до 27 093 руб.); инфляционные процессы; налоговые изменения (увеличение ставки и снижение порога уплаты НДС).

В состав тарифа входит инвестиционная составляющая – средства на реконструкцию и модернизацию коммунальных сетей и объектов. В 2026 году в Татарстане реализуются 77 инвестиционных программ организаций коммунального комплекса общим объемом финансирования более 29 млрд рублей. Эти вложения направлены на повышение надежности инфраструктуры, снижение аварийности и улучшение качества услуг.

За счет инвестиционных программ планируется строительство, реконструкция и модернизация 126 км сетей (водоснабжение – 13,36 км, водоотведение – 11,27 км, теплоснабжение – 73,44 км, электроснабжение – 27,88 км), а также обновление 614 основных фондов (водоснабжение – более 40 ед. оборудования, водоотведение – 99 ед., теплоснабжение – 199 ед., электроснабжение – 276 ед. оборудования и 113 тыс. шт. индивидуальных приборов учета).

Кроме того, в республике при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова с 2025 года проводится масштабная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры – как в рамках республиканских мероприятий, так и по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Программа направлена на комплексное обновление систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для повышения качества услуг, предоставляемых жителям. Финансируется она за счет федеральных, республиканских и внебюджетных, то есть тарифных, источников. Федеральная программа (2,514 млрд руб.) охватывает 17 объектов, будут заменены 49 км инженерных сетей; республиканская (10 млрд руб.) – 116 мероприятий, будет обновлено 238 км сетей.

В Татарстане сохранен весь комплекс мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Федеральные категории льготников – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами. Региональные категории – ветераны труда, реабилитированные, репрессированные граждане и многодетные семьи. Размер льгот зависит от категории получателей. Если расходы гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 21% совокупного дохода семьи, он может обратиться в органы социальной защиты за получением субсидии.

Также пресс-служба напомнила, что тариф – это стоимость единицы коммунального ресурса: кубометра воды, киловатт-часа электроэнергии, гигакалории тепловой энергии. Плата – сумма в конкретной квитанции, которая зависит от фактического объема потребления ресурса, определенного по приборам учета или нормативам, от степени благоустройства дома, то есть от набора услуг, и от ресурсоснабжающей организации, к которой подключен дом. На размер начислений также могут влиять перерасчеты за прошедший период.

Действующие тарифы по каждому муниципальному образованию и каждому поставщику размещены на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам в разделе «Деятельность» – «Тарифы» – «Тарифы 2026» – «Тарифы для населения».