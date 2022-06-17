Миллиарды по трубам: в Татарстане с 1 июля поднимут тарифы ЖКХ, чтобы снизить износ сетей

Сколько средств нужно на замену коммунальных сетей в городах и районах Татарстана, где возьмут деньги на эти работы и насколько вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля, - рассказали эксперты на круглом столе в Минстрое республики.

Наболевшие проблемы в коммунальной инфраструктуре обсудили на круглом столе в Минстрое республики Фото: minstroy.tatarstan.ru

В Татарстане требуют замены больше трети водопроводных и канализационных труб

О наболевших проблемах в коммунальной инфраструктуре рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров. Он сообщил, что в Татарстане 83 предприятия занимаются водоснабжением, 66 предприятий - канализацией, очисткой сточных вод и водоотведением. Жителей Казани питьевой водой обеспечивает МУП «Водоканал», оно же занимается очисткой сточных вод.

«Всего в республике добывается более 3 млн кубометров воды в сутки, из них 32% поступает населению, а все остальное – на промышленные нужды. Проложено 18,5 тыс. километров водопроводных сетей, чтобы доставить воду до потребителей. Около 32% водопроводных сетей на сегодняшний день по оценкам предприятий подлежат замене. Около 13% воды по различным причинам проходит мимо счетчиков», - проинформировал спикер.

В республике насчитывается 79 очистных сооружений канализации, в основном они биологические. Они есть во всех райцентрах, но состояние очистных везде разное. Их общая пропускная способность составляет более 1,5 млн кубометров в сутки.

В республике насчитывается 79 очистных сооружений канализации, в основном они биологические Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день через очистные сооружения проходит 42% сточных вод. Причина в том, что не во всех муниципальных образованиях есть сети канализации. К примеру, очистные сооружения есть на 600 кубов, а поступает 100-300 кубов из-за того, что нет сетей. Это одна из проблем, которую мы планомерно пытаемся решать», - пояснил представитель Минстроя РТ.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 4,8 тыс. километров, из них нуждаются в замене 38% или 1,8 тыс. километров. При этом Ильдус Насыров отметил, что ситуация «не аховая и не критическая», поскольку она лучше, чем в среднем по России. Но все равно в регионе требуется предпринять серьезные меры, чтобы кардинально ее улучшить.

«За отопительный сезон число аварий выросло до 2,7 тыс. случаев»

Об износе сетей говорит и число аварий. Так, в прошедшем отопительном сезоне в регионе было зафиксировано 2,7 тыс. таких происшествий, это значительно больше, чем в предыдущем отопительном периоде.

«Мы организовали более четкий мониторинг, к нам ежедневно поступает информация изо всех муниципальных образований. По числу аварий на первом месте находятся системы водоснабжения, на долю которых приходится 68%. Наименьшее число инцидентов зафиксировано на объектах газоснабжения», - проинформировал Насыров.

По словам Ильдуса Насырова, в прошлом году расходы на обслуживание коммунальных сетей в республике составили 5,7 млрд рублей Фото: minstroy.tatarstan.ru

По его словам, в прошлом году расходы на обслуживание коммунальных сетей в республике составили 5,7 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей из федерального бюджета. В этом году на эти цели выделяется в общей сложности 13,9 млрд рублей.

Основные мероприятия проводятся по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ». По данным Роспотребнадзора на сегодняшний день 93,4% населения Татарстана обеспечено качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

«Мы должны до 2024 года довести эту цифру до 94,3%. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, на сегодня составляет 96,4%. Нацпроектом предусмотрено доведение этой цифры до 97,5%», - добавил Насыров.

По программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» в прошлом году были проложены сети в сельских населенных пунктах и поселках. На эти цели было выделено 650 млн рублей. Кроме того, в садовых некоммерческих товариществах на 150 млн рублей были построены системы поднятия и распределения воды. По федеральному проекту «Чистая вода» был построен один объект на 138 млн рублей. По программе комплексного развития сельских территорий построено 16 объектов на общую сумму 314 млн рублей.

Жителей Казани питьевой водой обеспечивает МУП «Водоканал», оно же занимается очисткой сточных вод Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Очищать воду до кристально чистого качества, а потом ею поливать огороды не совсем правильно»

Объекты водоотведения модернизируются в Татарстане благодаря программе «Оздоровление Волги». До прошлого года в республике было построено и реконструировано 13 биологических очистных сооружений.

«На сегодняшний день проводится реконструкция биологических очистных сооружений в Казани мощностью 450 тыс. кубометров в сутки, работы ведутся второй год. Их завершение планируется в 2024 году. Это наиболее крупный объект, который обеспечит выполнение национального показателя – в три раза уменьшиться количество загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в Волгу», - отметила Насыров.

Общий лимит финансирования программ 2022 года составляет 14 млрд рублей. Спикер отметил, что в этом году вдвое увеличили финансирование по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ».

«В этом году приоритет отдается более крупным населенным пунктам. Хотя, конечно, любой населенный пункт без воды - трагедия для тех людей, которые там живут», - сказал замминистра.

В этом году в Татарстане приступили к реализации крупного проекта стоимостью порядка 800 млн рублей. Речь идет о строительстве водозабора для обеспечения водой Нурлатского района. Работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Они продлятся три года. В результате население города Нурлат будет обеспечено качественной питьевой водой.

После того, как вода очищена и соответствует всем нормативам, ее стоимость кратно возрастает Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Много нареканий по качеству воды. Но чтобы подать качественную питьевую воду, особенно в сельской местности, нужно очистить ее от железа, хлора, различных примесей. Лишь в трех городах у нас источники не подземные, воды берутся из Волги, Камы) и реки Ик. Все остальные населенные пункты обеспечены водой из подземных источников. Такая вода везде разного качества», - проинформировал Насыров.

В регионе используются разные системы очистки воды. После того, как вода очищена и соответствует всем нормативам, ее стоимость кратно возрастает.

«Стоимость воды составляет примерно 27-40 рубля за кубометр, а это тонна воды. Бутылка воды в магазине стоит дороже, чем та вода, которую мы подаем населению тоннами. Говорить о том, что за воду дорого платить, не всегда этично», - считает Насыров.

Он отметил, что из тех 3 млн кубометров воды, что добывается и проходит очистку в регионе, большая часть уходит на полив в сельской местности.

«Очищать воду до кристально чистого качества, а потом ею поливать огороды не совсем правильно. Есть такое понятие, как техническая вода, но пока этот вопрос обсуждается. Если мы почистим техническую воду, она будет очень дорогая. Найти золотую середину в этом вопросе очень сложно. Пока вода идет по трубам, она загрязняется, трубы где-то ржавые, где-то происходит смешение с грунтовыми водами. Такие вопросы тоже есть, мы проблему знаем и над ней работаем», - подчеркнул эксперт.

Римма Гарипова: «Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет порядка 1,7 тыс. километров. Ежегодно эта цифра увеличивается на 2-3% или на 75 км сетей» Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Водоканал» разработал инвестпрограмму стоимостью 7 млрд рублей

Заместитель председателя комитета ЖКХ исполкома Казани Римма Гарипова еще раз напомнила, что МУП «Водоканал» - основной поставщик воды в Казани. Эта организация не датируется и полностью зависит от доходов от оказанных ею услуг.

«Предприятие обслуживает порядка 3 тыс. сетей, из них 70% ветхие и аварийные. Срок эксплуатации этих сетей давно истек, более 10 лет. Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет порядка 1,7 тыс. километров. Ежегодно эта цифра увеличивается на 2-3% или на 75 км сетей», - констатировала Гарипова.

За период с 2010 года по причине износа на сетях водоснабжения города произошло порядка 14 тыс. аварий. В неудовлетворительном состоянии находятся самотечные коллекторы канализации. Количество провалов на улицах города с каждым годом растет. Количество разрушений за последние пять лет увеличилось в два раза. За 5 месяцев 2022 года произошло в около 80 разрушений сводов коллекторов, а за пять лет – 616 аварий с нарушением благоустройства городской инфраструктуры.

«Ежегодно минимальная необходимая сумма на ремонт составляет не менее 2 млрд рублей и это при том, что в тарифах заложено не более 260 млн рублей. Ежегодный возможный индекс роста тарифов составляет не более 4-5%, что ниже уровня инфляции. Это не позволяет кардинально увеличить объем капитального ремонта», - пояснила представитель исполкома Казани.

При поддержке республики и благодаря федеральным программам реализуются мероприятия по реконструкции и ремонту сетей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При поддержке республики и благодаря федеральным программам реализуются мероприятия по реконструкции и ремонту сетей. Так, по программе «Обеспечения населения водой в населенных пунктах РТ» ежегодно на сумму более 30 млн рублей проектируются и строятся сети водоснабжения в поселках Казани. В 2021 году за счет средств федерального и регионального бюджетов начата масштабная реконструкция БОС Казани, стоимость проекта - более 5 млрд рублей.

«Общая потребность в деньгах на восстановление сетей ориентировочно составляет 65 млрд рублей. Из них 40 млрд рублей необходимо на замену сетей и 20 млрд рублей требуется на поселки. Ежегодно необходимо менять до 7% сетей, чтобы содержать их в нормативном состоянии», - сказала Гарипова

Для ликвидации недоремонта основных фондов «Водоканал» разработал инвестпрограмму стоимостью 7 млрд рублей. Она предпологает реконструкцию и капремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Источником этой инвестпрограммы является тарифная составляющая.

«В 2021 году в Казани было принято беспрецедентное решение о принятии предельного индекса с превышением уровня, установленного для Татарстана. Был принят указ Президента, который согласован с ФАС. На его основании определены источники финансирования инвестиционной программы «Водоканала»», - отметила спикер.

Тагир Валиев добавил, что трубопроводы в основной части Казани были проложены в 50-70-х годах прошлого века, запас их прочности давно исчерпан Фото: minstroy.tatarstan.ru

«У нас провалы за провалами. За прошлый год произошло 96 разрушений коллекторов»

Замдиректора МУП «Водоканал» Тагир Валиев в свою очередь добавил, что трубопроводы в основной части Казани были проложены в 50-70-х годах прошлого века, запас их прочности давно исчерпан.

«За последние десять лет нами было принято 1,3 тыс. километров бесхозных сетей, построенных без проектов. Фактически эти сети нужно перекладывать заново. За последние годы предприятие провело реконструкцию стратегически важных объектов, построен цех термомеханической обработки илового осадка», - сказал он.

Спикер еще раз заострил внимание на аварийном состоянии канализационных коллекторов. Кто ездит по городу, особенно по улице Чистопольской, Амирхана, Ямашева, мимо парка «Континент» не могут этого не заметить.

«У нас провалы за провалами. За прошлый год произошло 96 разрушений коллекторов», - подчеркнул Тагир Валиев.

За прошлый год произошло 96 разрушений коллекторов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, благодаря принятому решению по повышению тарифов на 2022-2023 годы, в городе прогнозируется повышение тарифов на водоснабжение на 10,9%, на водоотведение – на 41,2%. В рублях по воде рост составит 2,5 рубля за кубометр, а по водоотведению – 8 рублей за кубометр. По тарифам на воду Казань среди городов-миллионников находится на 14 месте.

«Если в среднем человек потребляет 6 кубов воды, то для него по воде увеличение составит 14 рублей в месяц», - объяснил замдиректора МУП «Водоканал».

Инвестпрограмма разработана до 2028 года, ее реализация начнется в 2022 году, за весь период предусмотрено выполнение 60 объектов. Ежегодно будет перекладываться более 6 км трубопроводов разного диаметра. Это реконструкция магистральных коллекторов по улицам Чистопольская, Амирхана, Ямашева, Парина, Дубравная, Гудованцева, Восстания, Краснококшайская.

До 2028 года «Водоканал» благодаря инвестпрограмме получит 7 млрд рублей. При помощи этих средств МУП «сможет закрыть какие-то аварийные моменты, но для кардинального решения необходима господдержка в этом вопросе», подытожил Валиев.

Лариса Хабибуллина: «Тарифы меняются с 1 июля. Средний индекс по Татарстану установлен в размере 6,2%» Фото: minstroy.tatarstan.ru

«После июльского роста тарифов ЖКХ Татарстан будет в средней зоне по регионам Поволжья»

С 1 июля тарифы на ЖКУ наиболее вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях Татарстана. Об этом сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Тарифы меняются с 1 июля. Средний индекс по Татарстану установлен в размере 6,2%. Такое же значение будет для большинства муниципальных образований. Для 57 муниципальных образований использовано предельно допустимое отклонение, которое для республики установлено в размере 3%. Для Казани установлен предельный индекс с превышением на 2022 год это 13%», - сказала она.

Спикер напомнила, что платеж за ЖКУ имеет две составляющие, одна из которых – тарифная. Другая часть складывается из объема потребления услуг или начисляется по нормативу.

С 1 июля тарифы на ЖКУ наиболее вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях Татарстана Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Индекс с предельно допустимым отклонением установлен для жителей 23 городов, 17 поселков городского типа и 17 сельских поселений. Предельно допустимое отклонение использовано в муниципальных образованиях, где имеется городское население с электроплитами и где вводятся новые биологические очистные сооружения.

Тариф на газ для населения с 1 июля вырастет на 3% или на 18 копеек - до 6,2 рубля. Рост тарифа на электроэнергию для большинства жителей, которые пользуются газовой плитой, составит 4,6%, или на 19 копеек. Для пользователей электроплитами увеличение составит 8,5% (повышение на 25 копеек.) Для сельчан повышение составит 4,5 % (13 копеек.). Средний тариф на водоотведение с 1 июля составит 26 рублей, увеличившись на 9,2%.

В заключение выступления спикер напомнила о мерах соцподдержки для людей с низкими доходами. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Хабибуллина отметила, что после июльского повышения Татарстан будет «в средней зоне по регионам Поволжья в части размера тарифов». Стоит также отметить, что задолженность по ЖКХ в Татарстане превысила 8 млрд рублей.