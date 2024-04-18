«Деньги пойдут на благо»: тарифы на речные пассажирские перевозки в РТ повысятся на 20%

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В Татарстане в этом году повысятся тарифы на речные пассажирские перевозки. Такое решение принял Госкомитет РТ по тарифам. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Принято решение о том, что тарифы будут увеличены, но только на 20%. Получается, что стоимость билетов будет повышена на 20%», – рассказал спикер.

Лизалин подчеркнул, что тарифы на речные перевозки не поднимались более пяти лет.

«За это время выросла стоимость топлива, другие расходы тоже увеличились. На все нужны ресурсы, в том числе финансовые. Если не будет повышения, то мы не сможем проводить ремонтные работы, готовить суда. Эти деньги пойдут на благо развития пассажирского флота», – пояснил он.

По информации Госкомитета РТ по тарифам, рост тарифов обусловлен изменением индекса потребительских цен, повышением цен на горюче-смазочные материалы и ростом минимального размера оплаты труда.

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на скоростных и водоизмещающих судах в местном сообщении установлены 17 апреля. Так, например, стоимость проезда по маршруту Казань – Свияжск составит 164 рубля, детского билета – 82 рубля (рост на 27 рублей). Из Казани в Болгар полный билет обойдется в 476 рублей, детский – 238 рублей (рост на 79 рублей).

Полный текст интервью будет опубликован на сайте «Татар-информа» в ближайшие дни.