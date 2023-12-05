Тарифы на коммунальные услуги не изменятся до 1 июля 2024 года

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Во всех регионах России плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года, после полуторагодового перерыва. В 2023 году индексации не было, напомнил сегодня на брифинге в Кабмине Татарстана председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«В соответствии с требованиями федерального законодательства Государственный комитет РТ по тарифам обязан утвердить тарифы на 2024 год до 20 декабря этого года. Расчет тарифов будет произведен с учетом показателей прогноза социально-экономического развития <…>, утвержденного Правительством России», — сказал он.

Спикер отметил, что порог по росту индекса платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике утвержден распоряжением Правительства РФ в размере 10,8%, максимальное предельно допустимое отклонение, которое возможно использовать по отдельным муниципальным образованиям, определено в размере 4,9%.

Эти показатели приняты в среднем для Татарстана с учетом всех 913 муниципальных образований и семи коммунальных услуг. Рост тарифа на конкретную коммунальную услугу может отличаться от средней величины — как в большую, так и в меньшую сторону.