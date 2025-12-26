Тарифы на электроэнергию в 2026 году: что важно знать жителям Татарстана

Вопросы регулирования тарифов на электроэнергию вызывают у жителей большой интерес. Как формируется стоимость киловатт-часа, что входит в тариф, почему он меняется ежегодно – об этом и многом другом «Татар-информу» рассказал заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Дмитрий Сапожников.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из чего складывается цена за киловатт

– Дмитрий Аркадьевич, тарифы на электроэнергию – тема, которая затрагивает каждого жителя республики. Расскажите, пожалуйста, как формируется тариф для населения и какие факторы влияют на его величину?

Формирование тарифов на электрическую энергию для населения – это строго регламентированный процесс. Ежегодно Федеральная антимонопольная служба утверждает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов, в рамках которых мы обязаны работать.

Если говорить о структуре тарифа, то она состоит из четырех ключевых компонентов: индикативная цена, то есть стоимость покупки электричества на оптовом рынке, тариф на передачу электроэнергии по сетям, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика и инфраструктурные платежи. Важно понимать, что только два из этих компонентов регулируются на региональном уровне – сбытовая надбавка и услуги по передаче электроэнергии. Остальные составляющие устанавливаются федеральным органом.

Сохраняются сниженные тарифы для городского населения с электроплитами и жителей сельской местности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие тарифы будут в 2026 году?

– Какие тарифы на электрическую энергию будут действовать в 2026 году в республике? И действуют ли пониженные тарифы для отдельных категорий граждан?

В 2026 году тарифы по всей стране будут пересмотрены с 1 января (в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость) и с 1 октября (вместо традиционного 1 июля).

Тарифы на электрическую энергию для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, составят: с 1 января 2026 года – 5,82 руб./кВтч (с НДС), с 1 октября 2026 года – 6,47 руб./кВтч (с НДС), рост на 65 копеек.

Сохраняются сниженные тарифы для городского населения с электроплитами и жителей сельской местности. Это очень важный показатель, поскольку порядка половины потребления электроэнергии населением республики приходится на такие территории. Тарифы будут установлены с понижающими коэффициентами и составят:

тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами – с 1 января – 4,96 руб./кВтч (с НДС), с 1 октября – 5,82 руб./кВтч (с НДС), рост на 86 копеек;

тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с 1 января – 4,26 руб./кВтч (с НДС), с 1 октября – 4,85 руб./кВтч (с НДС), рост на 59 копеек.

Суть новой тарификации заключается в прямой зависимости между объемом потребления и стоимостью электроэнергии Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Дифференциация тарифов: три диапазона потребления

– С 2026 года в Татарстане вводятся дифференцированные тарифы. Что это такое и для чего они нужны?

Сегодня мы сталкиваемся с проблемой так называемого «перекрестного субсидирования». Что это значит? Фактические затраты электросетевых организаций на передачу электроэнергии для населения значительно выше, чем суммы, заложенные в тарифах. Эта разница – около 6 миллиардов рублей в год – перекладывается на предприятия и бизнес, создавая дополнительную финансовую нагрузку.

Дифференцированные тарифы вводятся именно для снижения этого дисбаланса. Стоит отметить, что Татарстан присоединяется к этой практике одним из последних в России – большинство регионов уже перешли на такую систему.

Суть новой тарификации заключается в прямой зависимости между объемом потребления и стоимостью электроэнергии. Мы выделяем три диапазона потребления: Первый диапазон – до 3900 кВтч в месяц. Второй диапазон – от 3900 кВтч до 6000 кВтч в месяц. Третий диапазон – свыше 6000 кВтч в месяц.

Важный момент: для домов с электроотоплением предусмотрен специальный порядок расчета – в отопительный сезон к предельным значениям применяется повышающий коэффициент 1,8, чтобы учесть объективно высокое потребление.

Тариф на электроэнергию в первом диапазоне равен тарифу, утвержденному в рамках предельных уровней, доведенных ФАС России. Во втором диапазоне тариф будет учитывать экономически обоснованную стоимость передачи электроэнергии (порядка 7 – 8 руб./кВтч). В третьем диапазоне тариф будет сопоставим с нерегулируемыми ценами для бизнеса по низкому напряжению (примерно 10 – 11 руб./кВтч).

Для абсолютного большинства жителей республики эти изменения будут незаметны. По данным гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Татэнергосбыт», 99,9% населения ежемесячно потребляет менее 3900 киловатт – часов и, соответственно, останется в первом тарифном диапазоне.

Новая система призвана, прежде всего, исключить случаи, когда льготные тарифы для населения используются для коммерческой деятельности. При этом для корректности начислений гражданам важно своевременно передавать показания приборов учета.

Новая система призвана, прежде всего, исключить случаи, когда льготные тарифы для населения используются для коммерческой деятельности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый принцип расчета для сетевых компаний

– Дмитрий Аркадьевич, в энергетической отрасли активно обсуждается переход на эталонный подход определения затрат для сетевых организаций. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этой методики, какие преимущества она дает по сравнению с действующей системой?

Переход на эталонный метод определения затрат представляет собой принципиально новый подход к формированию экономики сетевых организаций. Если говорить простым языком, это означает, что мы меняем логику расчета: вместо обоснования затрат «снизу вверх» переходим к нормативному определению расходов «сверху вниз».

Эта методика уже успешно применяется для гарантирующих поставщиков электроэнергии, где расходы рассчитываются исходя из количества точек поставки. С 2026 года данный механизм будет распространен и на территориальные сетевые организации, что является важным шагом в унификации подходов к тарифному регулированию.

Суть эталонного метода в том, что для каждого элемента инфраструктуры, будь то линии электропередачи, опоры, трансформаторные подстанции или другое оборудование – устанавливается нормативная стоимость обслуживания. Совокупность этих нормативных значений формирует обоснованный объем операционных затрат организации.

Такой подход стимулирует организации к оптимизации и повышению эффективности, поскольку любая экономия, достигнутая ниже эталонного уровня, остается в распоряжении компании. А также позволяет более точно планировать инвестиционные программы и развитие сетевой инфраструктуры. При этом заложенные в эталонные значения нормативы учитывают необходимость поддержания должного уровня надежности и качества энергоснабжения.

– Почему отказались от прежней системы?

В действовавшей модели тариф формировался на основании фактических расходов и подтверждающих документов, которые представляли организации. Это создавало риск завышения затрат или неполного пакета документов. Теперь расходы определяются по единым нормативам. Предприятия будут заранее знать объем средств, который они могут получить в рамках тарифного регулирования, что позволит им более эффективно планировать свою производственную и инвестиционную деятельность.

Внедрение эталонного метода будет поэтапным. В 2026–2027 годах на эталонный метод перейдет крупнейшая в регионе сетевая компания, а с 2028 года – все территориальные сетевые компании республики.

Консолидация позволяет выстроить единую техническую политику, унифицировать стандарты обслуживания и ремонта, оптимизировать управленческие расходы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Консолидация сетевых организаций: цели и ожидаемый эффект

– Татарстан обсуждает консолидацию сетевых организаций. Каковы цели этого процесса?

Консолидация сетевых организаций – это важный процесс, реализуемый в рамках общефедеральной политики развития энергетического комплекса страны. Главная задача – повысить надежность электросетевого комплекса, убрать разрозненность и обеспечить единый уровень качества услуг.

Небольшие сетевые компании, при всем своем желании, зачастую не располагают достаточными финансовыми и техническими ресурсами для поддержания инфраструктуры на должном уровне. У них ограничены возможности для модернизации оборудования, внедрения современных технологий, оперативного устранения аварийных ситуаций. Все это в конечном итоге отражается на качестве и надежности энергоснабжения.

Крупный сетевой оператор имеет несравнимо больше возможностей: и финансовых ресурсов для инвестиций в обновление сетей, и квалифицированного персонала, и специализированной техники. Кроме того, консолидация позволяет выстроить единую техническую политику, унифицировать стандарты обслуживания и ремонта, оптимизировать управленческие расходы. Для потребителя это означает меньший риск аварийности и улучшение качества энергоснабжения.