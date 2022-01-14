Госкомитет РТ по тарифам: Число обращений граждан по вопросам вывоза ТКО уменьшилось

Татарстанцы стали реже обращаться с вопросами, касающимися вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на заседании коллегии ведомства.

По его словам, ранее вопрос, связанный с бытовыми отходами, вызывал много вопросов у населения.

Груничев отметил, что на уменьшение обращений повлияла работа штаба, который действует с 2019 года и занимается именно этими вопросами. В частности, решениями штаба был скорректирован график вывоза ТКО.

Он также сообщил, что с 1 июля 2022 года тариф на услуги, связанные с ТКО, вырастет на 4%.

Кроме того, с середины следующего года вырастет тариф на электроэнергию — в среднем на 4,6%.