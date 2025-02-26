Таравих-намазы в мечети Марджани будут совершать вместе с потомком пророка Мухаммада

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Коллективные таравих-намазы в старейшей белокаменной мечети Казани «Аль-Марджани» будут совершаться под предводительством одного из потомков пророка Мухаммада. Его родство ведется от внука пророка Хусейна ибн Али.

Весь месяц всемирно известный мусульманский ученый из Дубая, богослов и глава Комиссии по подготовке Корана Дубайской международной премии Священного Корана (DIHQA) шейх Мамун ар-Рави будет проводить в казанской мечети хатм Корана во время чтения 20-ракаатного таравих-намаза.

Также шейх принимал участие в проверке написания казанского Корана. В составе Комиссии по подготовке рукописи ар-Рави работает с декабря 2021 года, то есть с самого начала реализации проекта.