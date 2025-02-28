Хатм Корана во время таравих-намаза будет совершаться в 35 мечетях Казани

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Сегодня с заходом солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан, который продлится до 29 марта.

В течение Рамадана верующие соблюдают уразу в светлое время суток, а по ночам выстаивают таравих-намазы – это специальная молитва, совершаемая в месяц Рамадан.

Первый таравих-намаз мусульмане совершат сегодня после ночной молитвы. В Казани в 35 мечетях города также будет организован хатм Корана (полное прочтение) во время таравих-намаза.

Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов:

- «Нур-эль Ислам» (мкр. Северный, ул. Мусы Бигиева, 36);

- «Тауфик» (ул. Лечебная, 7);

- «Салихзян» (ул. Бестужева, 66А);

- «Казан Нуры» (ул. Фатыха Амирхана, 3к2);

- «Омет» (жилой массив Борисоглебское, ул. Школьная, 4А);

- «Фатиха» (жилой массив Кадышево, ул. Рихарда Зорге, 2А);

- «Рахматулла» (ул. Симонова, 2).

Мухтасибат Кировского и Московского районов:

- «Ярдэм» (ул. Серова, 4А);

- «Сулейман» (ул. Ютазинская, 8);

- «Бишбалта» (ул. Кызыл-Армейская, 27);

- «Ахмадзаки» (Осиновский переулок, 16А);

- «Миргазиян» (ул. Декабристов, 111).

Мухтасибат Советского района:

- «Ахтам» (поселок Киндери, ул. Азина, 101А);

- «Гаиля» (ул. Джаудата Файзи, 2);

- «Рашида» (жилой массив Вознесенское, ул. Цветочная, 24);

- «Салях» (Мамадышский тракт, 18);

- «Валидайн» (ул. Тамчы, 42);

- «Шарафутдин» (ул. Ягодная, 6Д);

- «Бухарская» (поселок Дальний, ул. Бухарская, 3А).

Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов:

- «Кул Шариф» (территория Кремля, 13);

- «Зангар» (ул. Фатыха Карима, 19/8);

- «Галеевская» (ул. Габдуллы Тукая, 40/22);

- «Закабанная» (ул. Хади Такташа, 26);

- «Аметьево» (жилой массив Аметьево, ул. Дачная, 3А);

- «Ирек» (ул. Федосеевская, 5);

- «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48А);

- «Энилер» (ул. Газовая, 18);

- «Аль-Иман» (ул. Магистральная, 22);

- «Алтан им. Габдрахима Утыз Имяни» (ул. Дубравная, 2В);

- «Рустам» (ул. Хороводная, 58);

- «Атиляр» (поселок Кояшлы, ул. Кульбаш, 13);

- «Хузейфа» (ул. Юлиуса Фучика, 52, корп. 1);

- «Розовая» (ул. Мазита Гафури, 67);

- «Марджани» (ул. К.Насыри, 17);

- «Жемчужина веры» (ул. Вишневского, 12).