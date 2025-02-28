Хатм Корана во время таравих-намаза будет совершаться в 35 мечетях Казани
Сегодня с заходом солнца наступит священный для мусульман месяц Рамадан, который продлится до 29 марта.
В течение Рамадана верующие соблюдают уразу в светлое время суток, а по ночам выстаивают таравих-намазы – это специальная молитва, совершаемая в месяц Рамадан.
Первый таравих-намаз мусульмане совершат сегодня после ночной молитвы. В Казани в 35 мечетях города также будет организован хатм Корана (полное прочтение) во время таравих-намаза.
Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов:
- «Нур-эль Ислам» (мкр. Северный, ул. Мусы Бигиева, 36);
- «Тауфик» (ул. Лечебная, 7);
- «Салихзян» (ул. Бестужева, 66А);
- «Казан Нуры» (ул. Фатыха Амирхана, 3к2);
- «Омет» (жилой массив Борисоглебское, ул. Школьная, 4А);
- «Фатиха» (жилой массив Кадышево, ул. Рихарда Зорге, 2А);
- «Рахматулла» (ул. Симонова, 2).
Мухтасибат Кировского и Московского районов:
- «Ярдэм» (ул. Серова, 4А);
- «Сулейман» (ул. Ютазинская, 8);
- «Бишбалта» (ул. Кызыл-Армейская, 27);
- «Ахмадзаки» (Осиновский переулок, 16А);
- «Миргазиян» (ул. Декабристов, 111).
Мухтасибат Советского района:
- «Ахтам» (поселок Киндери, ул. Азина, 101А);
- «Гаиля» (ул. Джаудата Файзи, 2);
- «Рашида» (жилой массив Вознесенское, ул. Цветочная, 24);
- «Салях» (Мамадышский тракт, 18);
- «Валидайн» (ул. Тамчы, 42);
- «Шарафутдин» (ул. Ягодная, 6Д);
- «Бухарская» (поселок Дальний, ул. Бухарская, 3А).
Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов:
- «Кул Шариф» (территория Кремля, 13);
- «Зангар» (ул. Фатыха Карима, 19/8);
- «Галеевская» (ул. Габдуллы Тукая, 40/22);
- «Закабанная» (ул. Хади Такташа, 26);
- «Аметьево» (жилой массив Аметьево, ул. Дачная, 3А);
- «Ирек» (ул. Федосеевская, 5);
- «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48А);
- «Энилер» (ул. Газовая, 18);
- «Аль-Иман» (ул. Магистральная, 22);
- «Алтан им. Габдрахима Утыз Имяни» (ул. Дубравная, 2В);
- «Рустам» (ул. Хороводная, 58);
- «Атиляр» (поселок Кояшлы, ул. Кульбаш, 13);
- «Хузейфа» (ул. Юлиуса Фучика, 52, корп. 1);
- «Розовая» (ул. Мазита Гафури, 67);
- «Марджани» (ул. К.Насыри, 17);
- «Жемчужина веры» (ул. Вишневского, 12).