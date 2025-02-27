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На главную ТИ-Спорт 27 февраля 2025 14:42

Тарасова заявила, что определены кандидаты на олимпийский отбор

Тарасова заявила, что определены кандидаты на олимпийский отбор
Фото: fsrussia.ru

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что выбор кандидатов на отбор на предстоящие Олимпийские игры не был затруднительным для Федерации фигурного катания на коньках России. Тарасова предпочла не раскрывать фамилии фигуристов.

Она заявила, что в каждой одиночной дисциплине выбрали по два кандидата, но конкретных имен не назвала. Тарасова отметила, что выбирать по последним соревнованиям было бы преждевременным.

«Дикиджи не проиграл, кроме последнего, ни одно соревнование; Гуменник нигде не выступил так потрясающе, как в конце, на единственном соревновании. Неужели вам сегодня хочется, чтобы мы сказали, кто поедет?» — передает слова Тарасовой «РБК-Спорт».

Ранее Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к участию на олимпийском отборочном туре в Пекине, который пройдет с 17 по 21 сентября. Также МОК призвал спортивные федерации допускать российских спортсменов до олимпийских отборов и в других видах спорта.

Автор: Камиля Гафурова

#Татьяна Тарасова #мок #олимпиада
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