Тарасова о Загитовой в боксе: Беспокоюсь, чтобы она не получила по лицу

Заслуженный тренер СССР ТатьянаТарасова считает, что фигуристка Алина Загитова может сделать шоу на боксерском ринге. Главное, что заботит именитого тренера, чтобы хрупкая фигуристка не пропустила удар в лицо.

«Такие бои делаются именно для привлечения внимания. Сам вид спорта появился как очень зрелищное и эмоциональное шоу. Главное, чтоб Алина не получила по лицу. Только об этом беспокоюсь», – приводит слова Загитовой «РБК-Спорт».

Уроженка Ижевска, олимпийская чемпионка 2018 года приостановила спортивную карьеру в конце 2019 года. С тех пор Загитова частый гость и участник разных ледовых шоу имеет медаль высшей пробы Олимпийских игр и чемпионата Европы. А недавно попробовала себя на боксерском ринге. Далее прошла информация, что Алина может принять участие в поединке по правилам ММА.