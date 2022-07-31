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Ру Тат
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Спорт
31 июля 2022  14:53
Cергей Гаврилов

Тарасова о Загитовой в боксе: Беспокоюсь, чтобы она не получила по лицу

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Заслуженный тренер СССР ТатьянаТарасова считает, что фигуристка Алина Загитова может сделать шоу на боксерском ринге. Главное, что заботит именитого тренера, чтобы хрупкая фигуристка не пропустила удар в лицо.

«Такие бои делаются именно для привлечения внимания. Сам вид спорта появился как очень зрелищное и эмоциональное шоу. Главное, чтоб Алина не получила по лицу. Только об этом беспокоюсь», – приводит слова Загитовой «РБК-Спорт».

Уроженка Ижевска, олимпийская чемпионка 2018 года приостановила спортивную карьеру в конце 2019 года. С тех пор Загитова частый гость и участник разных ледовых шоу имеет медаль высшей пробы Олимпийских игр и чемпионата Европы. А недавно попробовала себя на боксерском ринге. Далее прошла информация, что Алина может принять участие в поединке по правилам ММА.

#алина загитова #фигурное катание
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