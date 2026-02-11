Тарасова о выступлении Гуменника на ОИ-26: «Организаторы просто уничтожили Петю»

Фото: fsrussia.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отношении организаторов Олимпийских игр к российскому фигуристу Петру Гуменнику. За пару дней до выступления в соревнованиях стало известно, что правообладатель композиции, под которую должен был выступать спортсмен, отозвал разрешение.

В последний момент фигурист и его тренерский штаб были вынуждены искать новую композицию, которой стал саундтрек из фильма «Онегин» – Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

«Вы вообще знаете, что Петя выступал не под свою музыку? Организаторы соревнований просто уничтожили Петю! Соревнования называются Олимпийские игры. Это первая и единственная причина сложностей. Безобразная причина! Просто истребление русского парня! Пётр — мастер. Это видно тому, кто умеет смотреть. К сожалению, он сделал одну ошибочку, которая дорого стоила», – сказала Тарасова «Чемпионату».

По итогам промежуточного этапа турнира по фигурному катанию на ОИ-26 Петр Гуменник занял 12-е место с 86,72 баллами и выступит под 13-м номером во второй части соревнований.

Зимние Олимпийские игры-2026 по фигурному катанию проходят с 6 по 19 февраля в Италии в Милане. Все российские спортсмены в данных соревнованиях выступают в нейтральном статусе.