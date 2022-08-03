Тарасова – о лишении квот на ЧМ по фигурному катанию: «Плохо, всё очень плохо»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Россию максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, выделив по одной квоте в каждом виде.

«Плохо, всё плохо, надо тренироваться. Я вам хорошего ничего не скажу, всё очень плохо. Никто не говорит, как держаться эти годы», — цитирует Тарасову Metaratings.

Таким образом, в случае если российские фигуристы вновь будут допущены до участия в международных соревнованиях, то на взрослом и юниорском чемпионатах мира страну смогут представить лишь по одному фигуристу/паре в мужском, женском, парном катании и танцах на льду.

При этом стоит отметить, что квота сборной России на участие в чемпионатах Европы остается неизменна: по три участника в каждой дисциплине.