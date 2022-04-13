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Спорт
13 апреля 2022  17:04
Cергей Гаврилов

Тарасова о будущем Валиевой: Девочка еще в начале своего пути

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим видением перспектив фигуристки Камилы Валиевой.

«Считаю, сегодня рано говорить о том, что будет через четыре года с Валиевой. Девочка еще в начале своего пути. Может произойти что угодно в дальнейшем. Сейчас ничего загадывать нельзя», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Напомним, что уроженка Казани Валиева на днях также высказалась о своем спортивном будущем. Спортсменка уверена: ее путь в фигурном катании только начинается.

15-летняя Валиева выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. В личном турнире спортсменка стала четвертой.

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