На главную ТИ-Спорт 2 марта 2026 15:21

Тарасова: «Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов»

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что МОК (Международный олимпийский комитет) должен выдвигать санкции не только в отношении России, но и США из-за конфликта с Ираном.

«Несправедливо, что МОК не отстраняет американских спортсменов. Непонятно, почему за все должны отвечать мы. Как будто другие страны не участвуют в конфликтах. Тот же Израиль взять. Это несправедливо», – сказала Тарасова Sport24.

Российские спортсмены и команды отстранены от международных соревнований и могут выступать в нейтральном статусе в некоторых индивидуальных видах спорта с 2022 года из-за ситуации с Украиной.

#Татьяна Тарасова #фигурное катание
