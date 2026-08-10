Тарасова: «Не понимаю критики в адрес Загитовой. Дайте ей набраться опыта»

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Татьяна Тарасова высказалась в поддержку Алины Загитовой, которая столкнулась с критикой из-за открытия собственной школы фигурного катания в Казани.

Легендарный тренер призвала не делать поспешных выводов и дать олимпийской чемпионке время набраться опыта.

«Не очень понимаю, почему все заранее критикуют Алину. Давайте дождемся начала ее работы во главе школы. Сначала человек должен набраться опыта. Понятно, что в 24 года у нее в активе не так много знаний. Но все мы начинали с нуля», — приводит слова Тарасовой RT.

Заслуженный тренер СССР напомнила, что сама была назначена на пост главного тренера сборной в достаточно молодом возрасте и поначалу тоже сталкивалась с трудностями. Однако, по ее мнению, у Загитовой все получится, если она проявит главные качества наставника.

«Меня в достаточно молодом возрасте назначили главным тренером сборной СССР. Сначала тоже пришлось непросто. Но ничего, как-то справилась. Вот и у Загитовой все получится. А в работе тренера самое главное — это, безусловно, терпение и умение слушать», — заключила Тарасова.