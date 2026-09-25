Тарасова назвала лидера российского женского фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает Александру Трусову (Игнатову) главной фигуристкой страны на данный момент.
По словам специалиста, она пересмотрела контрольные прокаты несколько раз и пришла к выводу, что спортсменке нет равных.
«Саша Трусова сейчас точно лидер нашего женского фигурного катания. Я несколько раз пересмотрела контрольные прокаты и могу сказать, что ее выступления даже не с кем сравнивать. На данный момент она лучшая. Здорово, что они с Этери Георгиевной продолжают успешную совместную работу», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Тренер также отметила силу характера фигуристки, которая помогла ей вернуться после рождения сына.
«Она решила, что вернется на вершину, и делает это», — добавила Тарасова.
В прошлом году Трусова стала мамой, а в этом объявила о полноценном возвращении в спорт. В текущем сезоне она уже завоевала серебро на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.