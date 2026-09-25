Тарасова назвала лидера российского женского фигурного катания

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает Александру Трусову (Игнатову) главной фигуристкой страны на данный момент.

По словам специалиста, она пересмотрела контрольные прокаты несколько раз и пришла к выводу, что спортсменке нет равных.

«Саша Трусова сейчас точно лидер нашего женского фигурного катания. Я несколько раз пересмотрела контрольные прокаты и могу сказать, что ее выступления даже не с кем сравнивать. На данный момент она лучшая. Здорово, что они с Этери Георгиевной продолжают успешную совместную работу», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Тренер также отметила силу характера фигуристки, которая помогла ей вернуться после рождения сына.

«Она решила, что вернется на вершину, и делает это», — добавила Тарасова.

В прошлом году Трусова стала мамой, а в этом объявила о полноценном возвращении в спорт. В текущем сезоне она уже завоевала серебро на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.