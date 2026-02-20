Тарасова: «Кто-то писал, что Петросян едет за золотом Игр, но это писали больные люди»

Фото: fsrussia.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоговое шестое место российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане. Она резко высказалась о завышенных ожиданиях, которые формировались вокруг спортсменки до старта соревнований.

«Судили Аделию вчера хорошо. Нисколько не отняли баллов. Кто-то писал, что она едет за золотом, но это писали больные люди! Кто им сказал, что она за золотом едет? Чего придумывать?» — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Комментируя эмоциональное состояние фигуристки, которая после выступления призналась, что ей стыдно перед федерацией и болельщиками, и что ей будет сложно возвращаться в Россию, Тарасова призвала не драматизировать ситуацию. «У нее могут быть всякие мысли. Но это ерунда! Она должна возвращаться домой. Мне просто жалко, что у нее, видимо, болит нога, хотя об этом не говорят. Поэтому она и не прыгает этот четверной. Но мы ее очень поддерживали и никуда не списали!» — подчеркнула заслуженный тренер.

В комментариях к новости пользователи активно обсуждают роль медиа в создании излишнего давления на спортсменку, отмечая, что многие ожидания были сформированы искусственно, в то время как спортсмены в других видах спорта добивались успеха без лишнего ажиотажа.