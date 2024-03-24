Тарас Хтей: «Россию заключили в железный купол. Думаю, мы больше выиграем, чем потеряем»

«Два года находимся под ударами вражеских беспилотников. Привыкли к нынешней ситуации»

– Тарас, где вы сейчас живете? В Белгороде, где закончили игровую карьеру и начали свой путь в политику?

– Нет, сейчас я переехал в Москву. Курсирую между Москвой и Белгородом.

– Мобильное приложение «Радар.НФ» у вас активировано?

– Конечно. Два года мы в Белгороде находимся под ударами вражеских беспилотников. Поэтому привыкли к нынешней ситуации.

– Но функции депутата областной Думы Белгородской области продолжаете исполнять?

– Да, обязательно. Веду общественную и социальную нагрузку. У меня большой одномандатный избирательный округ, поэтому приходится постоянно работать. И честно скажу, это дело мне по душе.

– «Белогорье» вынуждено проводить свои домашние матчи в Туле, но играет там лучше, чем дома, выдав рекордную победную серию. С чем это, по-вашему, связано?

– С хорошей комплектацией команды. До этого шли на пятом-шестом месте, сейчас идем третьими. Очень хорошо команда отыграла январско-февральский отрезок, обыграв всех призеров минувшего чемпионата, включая казанский «Зенит», 15 побед подряд! С чем я и поздравляю «Белогорье». Наверное, ребята сыгрались. Еще и китайский легионер Чжан Цзинъинь очень хорошо вписался в состав. Команда сбалансирована и поэтому неплохо смотрится. Желаю им удачи в концовке сезона. Надеюсь, что ребята закрепятся среди лидеров чемпионата.

«Александр Волков хорошо вошел в команду «Белогорье». Создал в ней нормальный, точнее – отличный микроклимат» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все время играл против своего тестя»

– Самое время спросить про главного тренера «Белогорья» Александра Волкова. В прошлом сезоне он еще играл в «Зените-Казань», а ныне успешно тренирует белгородцев, дважды обыграв казанцев. Как он так быстро сумел утвердиться в роли тренера?

– Александр хорошо вошел в команду. Создал в ней нормальный, точнее – отличный микроклимат, что я сам видел со стороны. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас самый ответственный момент, впереди игры плей-офф. Но когда молодой тренер уже сделал такой впечатляющий дебют в новой роли, значит, в дальнейшем он будет прогрессировать.

– Как вам самому, парубку из Львовской области, удалось в 16 лет пробиться в состав профессиональной команды, «МГТУ-Лужники»?

– Меня туда пригласили. Там я состоялся как спортсмен, попал сначала в юношескую сборную России, потом в молодежную сборную. Там работали прекрасные специалисты, отлично разбирающиеся в волейболе, они и разглядели во мне какие-то задатки, данные, перспективы. Но сначала я долго тренировался перед тем, как попасть в команду на тот момент высшей лиги «А», потом Суперлиги. Выдали хороший отрезок, стали чемпионами страны, что особенно ценно для команды, сделавшей саму себя.

– Волейбол принес вам не только славу и известность, но еще и семейное счастье. Вашей женой стала Яна Шипулина, дочь главного тренера «Белогорья» Геннадия Шипулина. Не попади вы в белгородский клуб, как знать, кто бы стал вашей избранницей…

– Не знаю, до этого все время играл против своего тестя, включая финалы. Но потом пришло время объединиться. Вот он мне как-то и сказал — хватит меня по голове бить, приходи в «Белогорье». Этот клуб в итоге стал для меня вторым родным после МГТУ. В Белгороде я провел ровно половину своей игровой карьеры, половину спортивного жизненного пути. Отдал много здоровья, принес много медалей и кубков, радости для болельщиков. Меня много связывает с Белгородчиной. Именно там у меня открылось второе дыхание в спорте.

– Так как вы познакомились с Яной?

– В гостинице, где я остановился со сборной России в 2002 году. Она поднималась по лестнице, я сделал ей комплимент, так и познакомились. Теперь у нас четыре дочки, я многодетный счастливый отец. Старшие – близняшки занимались волейболом, но появились проблемы со здоровьем, со спинами, в итоге не получилось. Сосредоточились на учебе. В следующем году собираются поступать либо в Высшую школу экономики, либо в МГУ. Сейчас они в Москве, готовятся к ЕГЭ. У них сейчас очень ответственный жизненный отрезок.

«К тренерству меня никогда не тянуло» Фото: © «Татар-информ»

«Россию заключили в металлический купол»

– Сегодня спорт и политика как никогда рядом. Что вас привело в депутаты? Сначала в депутаты городского совета Белгорода, а затем и областной Думы.

– Депутат – это не чиновник, это представитель народа во власти, это общественная деятельность, это тот, кто бьется за народ. Мне очень нравится совмещать политику и спорт, спокойно это делаю.

Но в целом нужно, конечно, разделять эти вещи. Мы же видим, что сейчас творится в геополитическом пространстве, Россию заключили в металлический купол. Но, думаю, мы от этого еще, может быть, и выиграем. И вне МОК внутри страны мы можем создать атмосферу для наших детей, будем вкладывать в себя, в свое развитие.

Надо смотреть не на других, а на себя, развивать спорт, людей подтягивать. Мы готовы передать свой опыт детям. Я думаю, что они (западные страны, – прим. Т-и) еще сами нас позовут. Потому что одно дело, когда ты обыгрываешь, скажем, Кению или Эфиопию, и другое, когда ты состязаешься с Россией, которая всегда занимала лидирующие позиции в мировом спорте. Так что нынешних чемпионов можно назвать недосказанными. А когда нет какой-то мощной команды вроде Франции, Германии, Италии, Польши, России, то успех будет неполноценным, недосказанным. Как и медали, которые они сейчас вешают на свою шею. Думаю, в целом мы больше выиграем, чем потеряем.

– Вы закончили игровую карьеру почти семь лет назад. Желания пойти в тренеры так и не возникло?

– Нет, к тренерству меня никогда не тянуло. Работал спортивным директором «Белогорья», но сейчас немного отошел от волейбола. Больше занимаюсь развитием массового спорта, возглавляю региональную федерацию. Посмотрим, как будет дальше.

«У Алексея Вербова с самых юных лет четко просматривались лидерские задатки, задатки тренера. Причем он всегда стремился быть главным тренером» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У Вербова с юности задатки лидера»

– Про Волкова спросил. А как вам мощный тренерский старт в Казани Алексея Вербова? Тоже молодой специалист.

– С Алексеем я знаком давно, это мой одноклассник, мы с ним много чего вместе выиграли на юношеском уровне. Так вот, у него с самых юных лет четко просматривались лидерские задатки, задатки тренера. Причем он всегда стремился быть главным тренером. Быть на лидирующих позициях. И у него сейчас, я считаю, это очень хорошо получается в «Зените-Казань». У него хорошая команда с прекрасным микроклиматом, он уже доказал, что он состоявшийся спортсмен и тренер. Поэтому желаю Алексею удачи в этом сезоне в решающих играх. Думаю, он способен победить в этом году.

– Один из лидеров казанского «Зенита» диагональный Максим Михайлов, как и вы, олимпийский чемпион 2012 года. Ему 35 лет, он с 2010 года играет в Казани на одном, высочайшем уровне, так же как и в сборной России. Это уникум, редкий труженик, как вам кажется?

– Максим уже ветеран. Заслуженный игрок, все свои лучшие годы отдавший Казани и Татарстану. Но он играет до сих пор и постоянно показывает высокое мастерство, оставаясь на лидирующих позициях. Он просто красавец. Максималист, всегда остающийся лидером. Поэтому желаю ему крепкого здоровья, памятуя о его возрасте.

– Продолжим казанскую тему. В роли спортивного директора «Белогорья» вы приглашали в свою команду Алексея Спиридонова, тоже отыгравшего свои лучшие годы в «Зените-Казань». Что не срослось и почему самый эпатажный российский волейболист не перешел в вашу команду?

– Леха прекрасный человек. С классной харизмой, нормальный парень. Да, у него были какие-то дисциплинарные моменты, но хороший, сильный волейболист мог помочь любой команде. Другое дело, насколько он мог помочь в тот момент «Белогорью». Тогда он был не в лучших своих кондициях, чтобы помочь белгородцам. Но это правда, был момент, когда мы его приглашали. Это нормально, это спорт.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Прогноз на итоги чемпионата Суперлиги? Ставлю на Казань»

– У генерального менеджера сборной России, звезды российского волейбола Сергея Тетюхина, гордости «Белогорья», немало поигравшего и в Казани, три сына. Один из которых, Павел, уже стал одним из лидеров «Белогорья». А у вас четыре дочери. По-мужски не завидуете своему старому товарищу?

– Нет. С Серегой мы друзья. Мне есть чем заниматься. А именно детьми, у меня их больше, чем у Тетюхина!

– Родственники на родине, в Львовской области, у вас остались?

– Нет, практически никого не осталось. Многих – дедушек, бабушек, тетей, дядей – уже похоронил. А мама живет со мной, брат тоже здесь. Всю свою жизнь я связан с Россией.

– Возвращаясь к волейболу. Самый богатый клуб страны питерский «Зенит» – у него нет никаких кадровых проблем, играют там звезды европейской величины, на матчах всегда заполненные преданные трибуны. Но так ничего и не может выиграть, в отличие от казанских одноклубников. Можете объяснить?

– Я думаю, что у них есть все, чтобы побеждать. Но, наверное, нужно было принимать какие-то другие решения по селекции. Травмы игроков… Мне некорректно будет высказываться. Нужно во всем разобраться.

Действительно, команда с таким подбором игроков, бюджетом, инфраструктурой, играют на «Сибур Арене», одной из лучших в стране, в таком городе, со всеми традициями, должна цеплять какие-то соревнования. Не может быть так, что постоянный провал. Думаю, они разберутся, там люди опытные, посмотрим, что будет дальше. Надо внимательно и тщательно разбираться изнутри. Внутреннюю кухню нужно им оставить на обсуждение. Тоже желаю им удачи, пускай что-нибудь выиграют, столько трудов приложили, столько имеют. Пусть почувствуют вкус победы.

– Ваш прогноз на итоги нынешнего чемпионата Суперлиги?

– Казань.