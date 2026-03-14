Танкеры США и Израиля не пройдут: Иран пояснил правила в проливе

Ормузский пролив остаётся открытым для судоходства, ограничения действуют только для кораблей и танкеров, принадлежащих США, Израилю и их союзникам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS Now, передаёт РИА Новости.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, множество танкеров и судов ежедневно проходят через пролив. Он подчеркнул, что обеспокоенность некоторых стран по поводу безопасности судоходства в регионе не связана с действиями Тегерана.

Аракчи пояснил, что пролив закрыт только для вражеских судов — тех, кто атакует Иран, и их союзников. Все остальные могут свободно пользоваться этим маршрутом.

Напомним, эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута для поставок нефти и газа из Персидского залива, что отразилось на экспорте и добыче энергоносителей.