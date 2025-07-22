Танкеры-призраки и миллиарды в юанях: как Иран зарабатывает на нефти, несмотря на санкции

Управление энергетической информации США (EIA) выпустило доклад о нефтяном экспорте Ирана за последние годы. Несмотря на санкции, Иран зарабатывает на экспорте нефти миллиарды долларов, и объемы поставок только растут. Как Иран справляется с санкциями и почему этот опыт полезен для нашей страны — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Иран находится под жесткими международными санкциями уже более 46 лет

Фото: rais.tatarstan.ru

Миллиарды долларов в обход санкций

Опубликованный EIA доклад о состоянии иранского нефтяного экспорта показал удивительный факт: даже в условиях мощного санкционного давления эта страна зарабатывает на сделках с нефтью и нефтепродуктами десятки миллиардов долларов.

По оценке Управления энергетической информации США, экспортные доходы Ирана от продажи нефти и нефтепродуктов в 2023 году достигли $53 млрд (против $37 млрд в 2021-м). В The Economist и вовсе считают, что Тегеран получил от продажи нефти и нефтехимии в 2023 году $70 млрд.

Экспорт иранской нефти и нефтепродуктов просел лишь в 2020 году из-за сочетания двух факторов – повторного введения санкций США в ноябре 2018 года и падения глобального спроса на фоне пандемии COVID-19. С тех пор экспорт растет: по итогам 2024 года он составил 1,483 млн баррелей в сутки (против 0,37 млн баррелей в 2020-м).

На помощь Ирану пришел Китай: нефть из Ирана поступает танкерами «темного флота», а расчеты проходят в юанях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто помогает Ирану зарабатывать

Напомним, Иран находится под жесткими международными санкциями уже более 46 лет – с тех пор, как США ввели их вскоре после исламской революции в феврале 1979 года. Тогда американцы заморозили счета и активы ряда иранских фирм. Вскоре к санкциям присоединились и страны Западной Европы. Наиболее мощные волны ограничений пришлись на 2011-2016 годы, когда Иран отключили от SWIFT, запретили экспорт нефти и ввели целый ряд других жестких мер. Самыми болезненными оказались запреты на торговлю нефтью и нефтепродуктами – ведь у Ирана огромные запасы углеводородов. Именно таким образом Запад пытался задушить основной источник доходов Тегерана, финансировавший ракетную и ядерную программы, а также поддержку ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов.

И тут на помощь Ирану пришел Китай. Уже много лет он покупает иранскую нефть оптом и со скидкой (в официальной отчетности она значится как импорт из Малайзии), и американские санкции слабо влияют на эти поставки. Китай выстроил собственную систему импорта в обход западной финансовой инфраструктуры и логистики: нефть из Ирана поступает танкерами «темного флота», а расчеты проходят в юанях через небольшие китайские банки – без использования SWIFT и долларовой системы.

Широко распространена практика перевалки с борта на борт в море, особенно при отключенной AIS Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

Танкеры-призраки

Так называемый темный (или теневой) флот – это старые танкеры без должного технического обслуживания и без страховки. По разным оценкам, он насчитывает от 300 до 600 судов. При этом широко распространена практика перевалки с борта на борт (ship-to-ship, STS) в море, особенно при отключенной AIS (автоматической идентификационной системе, используемой для обмена данными между судами и портовыми службами). Такие суда и получили прозвище «танкеры-призраки».

После введения санкционного давления на Россию – в частности, ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов – иранский теневой флот пришел на выручку Москве. Он начал перевозить российскую нефть – об этом, в частности, писали журналисты британского издания Financial Times. По их данным, в транспортировке российской нефти уже участвуют 16 иранских танкеров. За это судовладельцы получают повышенные ставки – на 50-100% выше стандартных.

В ответ Запад начал преследовать тех, кто помогает России обходить санкции. Так, 21 июля Европейский союз внес в санкционный список Хоссейна Шамхани – известного иранского нефтетрейдера и сына одного из ближайших советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Основанием стала его роль в торговле российской нефтью и участие в логистике «темного флота» – сети судов, задействованных в обходе санкций. Вместе с ним под ограничения попали его дубайские компании Admiral Group и Milavous Group.

«Хоссейн Шамхани задействован в экономическом секторе, обеспечивающем значительную долю доходов для Правительства РФ», – говорится в заявлении Евросоюза.

Как выяснилось в расследовании Bloomberg, опубликованном в 2023 году, сеть Шамхани, известного под псевдонимом Гектор, стала одним из крупнейших операторов на рынке экспорта российской и иранской нефти. По данным издания, он также запустил хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве, предназначенный для управления доходами от санкционной торговли.

Не стоит пугать Россию: вывернемся так же, как вывернулся Иран. Фото: rais.tatarstan.ru

Уроки Ирана для России

Как показала практика, на каждое действие можно найти адекватное противодействие. И даже самые суровые санкции можно обойти – это наглядно демонстрирует пример Ирана.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что может ввести 100-процентные пошлины на страны, покупающие нефть у России, если Москва к сентябрю не согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине. Это фактически означает намерение наложить экспортное эмбарго на российскую нефть, если Москва не выполнит американские условия.

Американская администрация также начала открыто угрожать основным покупателям российской нефти – Китаю и Индии.

«Китайцы, к сожалению, очень крупные покупатели санкционной иранской нефти, санкционной российской нефти – так что мы можем начать обсуждать и это», – заявил в интервью CNBC министр финансов США Скотт Бессент, имея в виду введение тех же 100-процентных пошлин за покупку российской нефти.

Все это выглядело бы весьма серьезно, если бы не пример Ирана. Уже как минимум десять лет Запад запрещает ему экспортировать нефть, а поставки Китаю и другим странам только растут из года в год. Так что не стоит пугать Россию: вывернемся так же, как вывернулся Иран.