Танкеры под флагом Азербайджана и Турции столкнулись у берегов Стамбула

Два нефтяных танкера под флагами Турции и Азербайджана столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже. Танкер Kalbajar длиной 141 метр, идущий под флагом Азербайджана, столкнулся с турецким танкером Alatepe, длина которого составляет 115 метров. На место происшествия направлены спасательные службы.

В Стамбуле наблюдается ураганный ветер, скорость которого достигает 75 км/ч. Из‑за непогоды отменен ряд паромных рейсов. Ранее городские власти объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра в акватории Мраморного моря.