Танго и рок-хиты: более 10 тыс. зрителей посетили «Рождественский фестиваль» в Казани

Грандиозной премьерой-концертом группы Drum&Cellos завершился «Рождественский фестиваль» в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Казанцы не только услышали интерпретацию мировых хитов рок- и поп-музыкантов, но и получили незабываемые эмоции от исполнения шлягеров.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

Drum&Cellos – это уникальный проект в Казани, состоящий из 3 виолончелей и ударных. Сегодня группа охотно разрушает стереотипы, что игра на классических музыкальных инструментах – это скучно, только для элитарных зрителей и давно вышло из моды.

Их музыкальный стиль варьируется от классики до поп-музыки и рока, от Вивальди до взрывных AC/DС. В репертуаре хиты рок- и поп-музыкантов, таких как Michael Jackson, Nirvana, Avicii, Metallica, AC/DC и многих других.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

Зрители, побывавшие на концерте, сошлись во мнении о том, что рок и виолончель словно были созданы друг для друга. Классический музыкальный инструмент добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и заряжает особой энергетикой молодости, волнения и драйва.

«Концерт собрал лучшие музыкальные хиты разных годов и стилей, которые были сыграны в кавер-версиях на виолончелях. Drum&Cellos – ребята безумно крутые, и оставляют очень сильные эмоции, совладать с которыми даже через неделю, я думаю, вряд ли удастся. У коллектива своя невероятная энергетика и атмосфера», – поделилась впечатлениями с журналистом ИА «Татар-информ» зритель Павел Захаров.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Рождественский фестиваль» проходит при полном аншлаге в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева уже второе десятилетие. В этом году более 10 тыс. зрителей посетили шесть вечерних концертов и новогоднюю сказку для детей «Золушка». Главная цель – предложить гостям разнообразную палитру концертов, где каждый может выбрать музыку по душе.

«В этом году в организации концертов, безусловно, все новое. Не бывает двух одинаковых концертов, каждый наш продукт уникален. Пожалуй, особенностями нынешнего фестиваля была огромная палитра выбора, предлагаемая зрителю – казанцы могли отправиться как на классику, так и на рок-концерт. В этом году каждый концерт был оформлен светом, что подарило особые впечатления от звучания музыки», – рассказал журналисту «Татар-информа» заместитель директора ГБКЗ им. С. Сайдашева по концертной части Максим Мулин.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

На сцене регулярно выступают народные артисты Татарстана и участники международных музыкальных фестивалей, в том числе оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной и Театра на Булаке, камерный оркестр «Фантазия», оркестр народных инструментов «Казан Нуры» и казанский коллектив Renaissance. Также в фестивале активно участвуют джазовые музыканты – Наталья Железных, Мария Аксенова, Азат Баязитов, Андрей Руденко и Ольга Скепнер.

«Мне очень радостно, что все концерты фестиваля прошли при полном аншлаге. Зритель голосует рублем, а значит, мы движемся в верном направлении. В целом публика с удовольствием приходила на концерты – зрители покидали зал, наполненные хорошим настроением и непередаваемыми впечатлениями», – подчеркнул Максим Мулин.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Рождественский фестиваль» открылся 25 декабря концертом «Неоклассика. Новогодний плейлист». Далее на сцене ГБКЗ имени Сайдашева отгремели зажигательные концерты, в том числе «Жизнь в ритме танго», «Ирония судьбы, или с Новым годом», «Времена года. Антонио Вивальди» и «Зимняя сказка» оркестра.

Также в финальный день фестиваля зрители – дети и их родители – окунулись в волшебный мир сказки «Золушка». На сцене выступили профессиональные музыканты, артисты – лауреаты международных конкурсов. В сопровождении красочного светового оформления и видеоинсталляций артисты исполнили музыкальные шедевры европейских и российских композиторов. В новогодний вечер не обошлось и без поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.