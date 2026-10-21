Танги Ндомбеле прибыл на просмотр в «Рубин»

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» сообщил, что 29-летний французский полузащитник Танги Ндомбеле прибыл в расположение клуба в статусе свободного агента. Игрок будет находиться в команде на просмотре и пройдёт с ней тренировочный цикл, после чего руководство примет решение о его будущем.

Ндомбеле известен по выступлениям за «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи», «Галатасарай» и «Ниццу». Последним клубом француза была «Ницца», которую он покинул по истечении контракта. Всего в Лиге 1 на его счету более 150 матчей.

Ранее Ндомбеле вызывался в сборную Франции, но в последние годы не привлекался к играм национальной команды.