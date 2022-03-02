«ТАНЕКО» за два месяца нарастила переработку нефти на треть

Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» в январе и феврале переработал 2,5 млн тонн нефти — это на 34% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в феврале переработка нефти увеличилась на 31% — до 1,2 млн тонн.

Комплекс произвел за два месяца 2,7 млн тонн нефтепродуктов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В феврале при этом произведено 1,3 млн тонн нефтепродуктов (рост на 44%).

Всего было произведено с начала года 295,9 тыс. тонн автобензинов (больше на 47%), тогда как в одном феврале — 140 тыс. тонн (рост на 39%). Выпуск дизельного топлива за два месяца вырос на 40,7% — до 1,3 млн тонн, а конкретно в феврале — на 39,9%, до 601,5 тыс. тонн.