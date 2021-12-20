ТАНЕКО введет комплекс производства ароматики в конце следующего года

Комплекс получения ароматики на ТАНЕКО планируется запустить в декабре 2022 года, сообщил генеральный директор комплекса Илшат Салахов.

«Основными продуктами станут бензол, толуол и параксилол. Для нас важен именно параксилол», - сказал Салахов.

Он пояснил, что этот вид продукции будет использоваться на собственном производстве терефталевой кислоты. Ранее сообщалось, что мощность производства составит 600 тыс. тонн в год, Салахов заявил, что она будет доведена до 1 млн тонн в год.

Производство параксилола к 2024 году за счет строительства новых установок планируется удвоить.

Терефталевая кислота используется в производстве ПЭТФ-продукции. Использовать ее планируется на предприятиях «Экопэт» в Калининграде, – это крупнейшее в России производство пластика для тары. «Татнефть» купила производство летом этого года.