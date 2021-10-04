ТАНЕКО в сентябре утроило производство дизтоплива

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в январе-сентябре 2021 года произвел почти 4 млн тонн дизельного топлива – в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба «Татнефти».

В том числе в сентябре произведено 537,2 тыс. тонн дизельного топлива – в три раза больше, чем в сентябре 2020 года.

Производство автомобильных бензинов за 9 месяцев выросло на 5,7% – до 972 тыс. тонн, в сентябре – в 1,7 раза, до 145,4 тыс. тонн.

В целом производство нефтепродуктов с начала года увеличилось на 2,5% – до 8,8 млн тонн, в сентябре – в 1,5 раза, до 1,2 млн тонн.

Переработка нефти за 9 месяцев в целом снизилась на 1,5% – до 8,5 млн тонн, в сентябре выросла на треть – до 1,1 млн тонн.

Ранее сообщалось, что на снижение объемов переработки повлиял капитальный ремонт, который предприятие проводило в июне-июле, перенеся с 2022 года. В период остановки были проведены работы по разделению нефтепереработки на «ТАНЕКО» на две независимые технологические линии: одна включает установку первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 мощностью 9 млн тонн в год, другая — ЭЛОУ АВТ-6 на 6 млн тонн.

По мнению специалистов компании, это повысит технологическую гибкость нефтепереработки и обеспечит в дальнейшем непрерывное производство ключевым набором вторичных процессов.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» в 2021 году с вводом новых установок и производств на «ТАНЕКО» планировала увеличить переработку нефтесырья на 12% — до 14,5 млн тонн в год.