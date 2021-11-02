ТАНЕКО в октябре нарастило переработку нефти и выпуск нефтепродуктов в 1,6 раза

Нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в октябре переработал 1,4 млн тонн нефти – это в 1,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщила пресс-служба «Татнефти».

На ТАНЕКО произведено 1,4 млн тонн нефтепродуктов (рост в 1,6 раза), в том числе 146,1 тыс. тонн автобензинов (рост в 1,6 раза) и 641,5 тыс. тонн дизельного топлива (больше в 2,7 раза).

В целом за 10 месяцев переработка нефти снизилась на 7,8% - до 8,7 млн тонн, производство нефтепродуктов – на 3,2%, до 9,1 млн тонн. Это связано с остановкой летом этого года ТАНЕКО на капитальный ремонт с разделением производства на две независимые технологические цепочки в основе каждой из которых – отдельный НПЗ.

Производство автобензинов за 10 месяцев выросло на 10,8%, до 1,1 млн тонн, дизельного топлива – в 1,7 раза, до 4,6 млн тонн.