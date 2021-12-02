ТАНЕКО в ноябре нарастило переработку нефти на 43%

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в январе-ноябре переработал 11,2 млн тонн нефти – на 7,5% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании «Татнефть».

В том числе в ноябре переработано 1,4 млн тонн нефти – это на 42,7% больше, чем в том же месяце 2020 года.

Выпуск нефтепродуктов за 11 месяцев увеличился на 11,6% – до 11,7 млн тонн, в ноябре – на 43,4%, до 1,4 млн тонн.

В том числе в прошлом месяце было произведено 165,5 тыс. тонн автомобильных бензинов (рост в 1,8 раза), с начала года — 1,3 млн тонн (больше на 16,5%). «ТАНЕКО» в ноябре удвоило производство дизельного топлива — до 621,9 тыс. тонн, с начала года его выпуск вырос 1,7 раза, до — 5,2 млн тонн.