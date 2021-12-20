ТАНЕКО предложит рынку собственную АСУТП вместо иностранной

ТАНЕКО разработало собственную автоматическую систему управления технологическими процессами (АСУТП) и провела полный цикл испытаний, сообщил генеральный директор предприятия Илшат Салахов журналистам.

«Мы не знаем, что зашито в иностранных контроллерах и единственные в России способны предложить отечественную систему соответствующего уровня. Весь цикл от получения задания на проектирование до ввода в эксплуатацию контроллера мы готовы сопровождать проект», - отметил он.

По его словам, проектирование контроллера велось с 2018 года, первоначальные испытания проводились на маленьких установках в ТАНЕКО. Полный цикл промышленных испытаний прошел на заводе «Татнефти» под Альметьевском на установке по переработке серы с сентября 2019 по сентябрь 2020 года.

«Мы считаем, что это большой прорыв в российских технологиях в сфере нефтепереработки и на всех своих последующих установках будем внедрять этот контроллер. Кроме того, при возникновении проблем с иностранным контроллером, который установлен на большинстве установок, мы готовы за короткий промежуток времени перевести все на наш», - отметил Салахов.