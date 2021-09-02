«ТАНЕКО» после ремонта увеличило производство нефтепродуктов на треть

Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» в августе увеличил производство нефтепродуктов на 32,8% — до 1,3 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба «Татнефти».

В целом за восемь месяцев производство нефтепродуктов снизилось на 1,5% — до 7,7 млн тонн, а переработка нефти — на 5,2%, до 7,4 млн тонн. Вместе с тем в августе переработка нефти выросла на 20% — до 1,1 млн тонн.

На снижение объемов повлиял капитальный ремонт, который предприятие проводило в июне и июле, перенеся с 2022 года. В период остановки были проведены работы по разделению нефтепереработки на «ТАНЕКО» на две независимые технологические линии: одна включает установку первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 мощностью 9 млн тонн в год, другая — ЭЛОУ АВТ-6 на 6 млн тонн.

По мнению специалистов компании, это повысит технологическую гибкость нефтепереработки и обеспечит в дальнейшем непрерывное производство ключевым набором вторичных процессов.

В результате «ТАНЕКО» за восемь месяцев произвело 827 тыс. тонн автобензинов — на 0,6% меньше, чем годом ранее, но увеличило их выпуск в августе на 42,7% — до 158,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива за восемь месяцев выросло на 45,9% — до 3,4 млн тонн, в августе — на 54,1%, до 539 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» в 2021 году с вводом новых установок и производств на «ТАНЕКО» увеличит переработку нефтесырья на 12% — до 14,5 млн тонн в год.

Всего в 2021 году на развитие проектов «ТАНЕКО» планируется направить 49,8 млрд рублей.