ТАНЕКО планирует построить собственную энергетику и «погасить» факелы

На нефтекомплексе ТАНЕКО планируется построить парогазовую установку мощностью 150 МВт, сообщил генеральный директор предприятия Илшат Салахов журналистам.

«Еще одним проектом является уменьшение сбросов топливного газа на факелы и использование этих газов в дальнейшем производстве нефтепродуктов. Мы уже сильно сократили эти выбросы и в будущем планируем полностью прекратить подобные выбросы», - сказал Салахов.

По его словам, задача уже на следующий год «уйти с факелов», а топливный газ направлять на установку разделения топливного газа на метановую, этановую, пропановую и бутановую фракции.

«У нас есть в планах построить ПГУ на 150 МВт. И метан, и этан пойдут туда в качестве сырья, а пропан, бутан пойдет на газофракционирующую установку», - сообщил Салахов.