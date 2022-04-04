ТАНЕКО нарастило производство автобензинов в марте в 1,8 раза

На нефтекомплексе «ТАНЕКО» в январе-марте 2022 года переработано 3,9 млн тонн нефти – на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба «Татнефти».

В том числе в марте переработано 1,4 млн тонн нефти (рост на 41%).

В первом квартале было произведено 4,2 млн тонн нефтепродуктов – на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в марте – 1,5 млн тонн (рост в 1,5 раза).

ТАНЕКО увеличило производство автобензинов в январе-марте по сравнению с тем же периодом 2021 года в 1,6 раза – до 479 тыс. тонн, в марте – в 1,8 раза, до 183 тыс. тонн.

Выпуск дизельного топлива вырос в первом квартале на 43% – до 2 млн тонн, в марте – на 44%, до 714 тыс. тонн.