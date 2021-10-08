ТАНЕКО до конца года введет четыре установки за 53 млрд рублей

Нефтекомплекс «ТАНЕКО» (дочернее предприятие «Татнефти») до конца года планирует ввести в эксплуатацию четыре установки общей стоимостью 53 млрд рублей. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном Послании к Государственному Совету республики.

По его словам, компания уже ввела в этом году производства водорода, смазочных материалов, каталитического крекинга.

Общий объем инвестиций «Татнефти» в комплекс «ТАНЕКО» на конец года превысит 470 млрд руб.

Президент напомнил, что реализация проектов на ТАНЕКО и «ТАИФ-НК» позволит ежегодно перерабатывать в республике свыше 23 млн тонн нефти.