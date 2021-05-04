Танец «Без булдырабыз» принес победу зеленодольцам на международном конкурсе в Москве

Народная хореографическая студия «Орфей» из Зеленодольска стала победителем международного конкурса «Танцемания». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Накануне в Москве, на главной сцене Государственного Центрального концертного зала «Россия», в рамках 57-го Всемирного конгресса CID UNESKO, состоялось награждение и гала-концерт международного конкурса.

Титулованная студия «Орфей» занимается в ЦКИНТ имени Горького под руководством художественного руководителя Елена Васильевой. Одним из первых желание ребят принять участие в конкурсе поддержал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

В итоге танцевальная композиция «Без булдырабыз», яркие костюмы и задорное настроение покорили жюри, зеленодольские танцоры завоевали кубок и звание лауреата 1-й степени в номинации «Народная стилизация».

Участников конкурса оценивали ведущие мировые эксперты в области танца: президент и основатель Young ballet academy Марина О`Нил-Спенсер, лучший танцор России по версии телеканала ТНТ Ильшат Шабаев, заслуженный артист РФ, хореограф, режиссер Кирилл Ермоленко и многие другие.

«Безусловно, студия „Орфей“ достойна самых высоких оценок! Наша главная задача — поддерживать талантливых детей и давать им возможность сиять на международных и мировых сценах. Сегодняшняя победа — очередное тому доказательство. С победой, „Орфей“!» — поздравил финалистов Михаил Афанасьев.

«Мы считаем, что выступление было очень достойным. Конечно, волнение перед выходом есть всегда, в этот раз оно тоже было, но менее сильное. После этого выступления и гала-концерта осталось множество эмоций, в концерте было много хороших выступлений и приглашенных звезд. Также мы познакомились с коллективами из других городов и хорошо пообщались с ними, отлично провели время и сплотились внутри своего коллектива», — рассказала в беседе с ИА «Татар-информ» худрук студии Елена Васильева.

В Москве юные артисты были не в первый раз, поэтому многое из достопримечательностей уже успели посетить. В этот раз они решили прокатиться на прогулочном речном теплоходе по Москве-реке, а также побывали в парке Горького. Сегодня вечером коллектив отправится на свою малую родину — Зеленодольск, где уже с завтрашнего дня начнутся репетиции к гала-концерту «Созвездие-Йолдызлык».

В 2019 году зеленодольский коллектив «Орфей» отпраздновал 20-летний юбилей, тогда же стал участником танцевального шоу на телеканале «Россия К». Ведущей проекта была выбрана народная артистка России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра «Ла Скала» Светлана Захарова, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Фотографии предоставлены народной хореографической студией «Орфей».